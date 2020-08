Norwegian Cruise Line lädt zum Partners First Webinar ein

Das ca. halbstündige Webinar informiert über die Vorzüge von Studiokabinen für Alleinreisende bis hin zu luxuriösen Suiten des The Haven Bereichs der insgesamt 17 NCL-Schiffe. Mit im Gepäck sind auch Neuigkeiten von NCL, wie aktuelle Angebote und Promotions und Informationen zum aktuellen NCL-Buchungsangebot Peace of Mind, das Urlaubern noch mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Reisebuchung gibt. Teilnehmer haben während des Webinars die Möglichkeit ihre Fragen direkt an Michael Nowatzki und Eileen Moch zu stellen. Anmeldung können hier getätigt werden.

Datum/ Beginn:

2. September 2020 / 09:00 Uhr

Anmeldung:

unter dem Kurzlink: https://bit.ly/2EKZPXC (red)