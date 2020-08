ECTAA wählt Griechenland als bevorzugte Destination

Mit dieser Vereinbarung wollen ECTAA und GNTO ihr Engagement zeigen, den Tourismus nach Griechenland zurückzubringen und Reiseveranstaltern helfen. Dabei verpflichte sich die ECTAA, Griechenland als bevorzugtes Reiseziel unter den 70.000 Reisebüros und Reiseveranstaltern in ganz Europa zu fördern, und dabei die Vielfalt der Reise- und Tourismusprodukte zu unterstreichen, die das Festland und die Inseln zu bieten haben: Diese reicht von UNESCO-Welterbe-Stätten über die wunderschöne Natur- sowie lebendige Kulturszene, die feine Gastronomie bis hin zu den vielen Konferenz- und Tagungsorten.

Förderung der Zusammenarbeit

ECTAA werde ein wichtiger Partner im Programm zur Förderung von Reisen und Tourismus außerhalb Griechenlands, indem die Beziehungen zwischen europäischen Reiseunternehmen zu lokalen Zielgebietsagenturen und anderen Partnern gefördert werden. Ziel sei, das Image Griechenlands als eines der sichersten und attraktivsten Reiseziele in Europa zu fördern. Darüber hinaus werde Griechenland die Gelegenheit gegeben, die kontinuierlich verbesserten Standards für einen nachhaltigeren Tourismus zu zeigen.

Viele Maßnahmen geplant

Am 23. September 2020 startet die Kooperation mit einem Webinar, das die Möglichkeiten neuer Reisemodelle für den griechischen Markt erörtert. Darüber hinaus wird die ECTAA ihre jährliche Generalversammlung am 8. und 9. Oktober in Athen abhalten. Eine Gelegenheit für die nationalen Delegierten der ECTAA, sich mit den Maßnahmen vertraut zu machen, die das touristische Erlebnis sowohl sicher als auch angenehm gestalten.

„Ich glaube, dass dieses Abkommen den beiden Parteien gegenseitigen Nutzen bringen und enge Beziehungen zwischen den griechischen Incoming-Unternehmen und unseren Mitgliedern fördern wird. Angesichts der derzeit schwierigen Zeit sind wir zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit ein positiver Katalysator sein wird, um den Tourismus nach Griechenland zurückzubringen“, erklärt Pawel Niewiadomski, Präsident der ECTAA. (red)