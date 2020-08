Gewinnspiel: Romantische Straße

Ob Kulturtourist oder Wanderfreund, Fahrradausflügler oder Städtereisender, die 29 Orte entlang der insgesamt 460 Kilometer gehören zu den beliebtesten Highlights des Deutschlandtourismus.

70. Jubiläumsjahr

In diesem Jahr wurde der Veranstaltungskalender aufgrund der Pandemie ein wenig ausgedünnt, einen aktuellen Überblick, welche Feste und Feierlichkeiten bis zum Jahresende stattfinden, gibt es hier zu finden: www.romantischestrasse.de. Auf der Webseite der Romantische Straße Touristik Arbeitsgemeinschaft kann man an der großen Verlosungsaktion teilnehmen, die auf einer heraustrennbaren Gewinnspielseite viele wertvolle Preise für die Gäste bereithält. Wer dann den Lösungsbegriff errät, kann attraktive Preise von Wochenend-Übernachtungen über Genusspakete bis zu Eintrittskarten, Gutscheinen und Reiseführern gewinnen.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Wochenende in Dinkelsbühl im Flair Hotel „Weißes Roß“? Das charmante Hotel ist seit über 100 Jahren Treffpunkt der Maler und Künstler und verfügt über eine eigene Malschule. Die Zimmer in der denkmalgeschützten ehemaligen Scheune sind ganz nach alten Handwerkstechniken erbaut. In Dinkelsbühl erlebt der Gast Romantik pur. Unterhalb von Rothenburg ob der Tauber gelegen, eignet sich das Hotel besonders gut als Motorrad- oder Fahrradstopp auf dem Weg nach Würzburg oder Füssen. Darüber hinaus ist es mit dem Bett + Bike Zertifikat auch ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Fahrradtouren ins Romantische Franken. (red)