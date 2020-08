TV-Hinweis: Sehnsucht Kreuzfahrt

„ZDFzeit" geht heute Abend (ZDF, Dienstag, 20.15 - 21.00) an Bord eines Kreuzfahrtschiffes und versucht dabei wichtigen Fragen auf den Grund zu gehen: Was erleben die Passagiere unter besonderen Sicherheits- und Hygienebedingungen? Fühlt sich das noch an wie Urlaub? Was ist von der Sehnsucht Kreuzfahrt geblieben? Und was bedeutet der Lockdown für Mitarbeiter und für die Menschen, die rund um den Erdball von den Kreuzfahrern leben?

Boom-Branche in der Krise?

Aber nicht nur Fragen zur Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen werden erörtert, auch das Thema Massentourismus wird erörtert. Beleuchtet wird auch die Geschichte dieser bis vor kurzen so beliebten Urlaubsform und wie sich diese zum Massengeschäft mit immer grösseren Schiffen für bis knapp 7.000 Passagiere entwickelte.

Zudem wird den Fragen nachgegangen, welche Gewinne die Reedereien angesichts der stetig wachsenden Nachfrage erzielten, wie hart sie die Krise wirklich trifft und wie sich dieser Tourismuszweig wandelt. Renommierte Experten ordnen das Geschäft mit den Mega-Dampfern ein.

Mit dabei: der tip-Lesern bekannte Schweizer Schifffahrts- und Kreuzfahrtanalyst Thomas P. Illes, den die ZDF-Crew in seiner Heimatstadt Luzern besuchte und befragte. Link zur Sendung: https://www.zdf.de/dokumentation/zdfzeit/zdfzeit-sehnsucht-kreuzfahrt-100.html