A-Rosa: E-Motion Ship kommt 2022

Grund für die Verzögerung seien von der Corona-Pandemie bedingte Unterbrechungen der Lieferketten, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Das innovative E-Motion Ship mit Batterieantrieb befinde sich derzeit in der Bauphase auf der Severnav Werft in Rumänien. Der Innenausbau werde auf der Concordia Damen Werft in den Niederlanden erfolgen.

Die ersten Abfahrten entlang des nördlichen Rheins sind nun laut Mitteilung für April 2022 geplant. Alle bisher gebuchten Gäste werden vom A-Rosa Team individuell kontaktiert und erhalten ein attraktives Umbuchungsangebot. Über das geplante Kreuzfahrt-Programm für die Saison 2021 wird der A-ROSA Katalog, der am 14. September 2020 zunächst als PDF-Version erscheint, informieren.

Mehrgenerationenurlaub auf dem Schiff

„Unser neues A-ROSA Schiff ist ideal für einen Mehrgenerationen-Urlaub und die perfekte Alternative für Menschen, die ihre Liebe zu Kreuzfahrten mit einem nachhaltigen Umweltschutz verbinden möchten“, erläutert Jörg Eichler, CEO der A-ROSA Flussschiff GmbH.

Das E-Motion Ship ist mit einem Batteriespeicher ausgestattet, welcher die emissionsfreie Anfahrt der Häfen ermögliche. Die Innenausstattung ist auf das A-ROSA Städtereisen-Konzept für die ganze Familie abgestimmt. (red)