Grayling kommuniziert für ENIT

Für die Bereiche Werbung, On- und Offlinekommunikation sowie Digital Marketing suchte die Wiener Repräsentanz der ENIT per Ausschreibung eine Fullservice-Agentur in Österreich. Grayling Austria habe mit einem integrierten Kommunikationskonzept überzeugt und im Juni mit der strategischen Planung und Umsetzung einer Italienkampagne gestartet, heißt es in einer Mitteilung.

Gemeinsam mit dem ENIT-Büro in Wien, einem von 28 internationalen Auslandsbüros neben der Generaldirektion in Rom, setzt Grayling in den kommenden Monaten eine digitale Marketingkampagne unter dem Hashtag #reisenachitalien um, mit akkordierten Maßnahmen in den Bereichen Video, Social-Media, Influencer-Marketing sowie digital native advertising.

Andrea Colonnelli, Leiter ENIT Wien, über die neue Zusammenarbeit: „Als Tourismuszentrale für Italien vertrauen viele Österreicherinnen und Österreicher auf ein breites Informationsangebot rund um unser facettenreiches Urlaubsland. Wir möchten gerade jetzt mit unserer Kampagne auf noch unbekanntere, italienische Orte abseits ausgetretener Touristen-Pfade aufmerksam machen und die Sehnsucht dafür wecken. Grayling hat mit einem passenden Kommunikationskonzept ins Schwarze getroffen und uns überzeugt.“ (red)