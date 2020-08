Estland erlaubt Corona-Test statt Quarantäne

Konkret sollen Einreisende aus Staaten mit einer Infektionsrate von mehr als 16 Fällen pro 100.000 Einwohner dann bei Ankunft in dem baltischen EU-Land zwischen 14tägiger Quarantäne oder Corona-Testung wählen können, dies beschloss die Regierung in Tallinn am Dienstag. Bislang galt in Estland bei der Einreise aus Risikogebieten eine Quarantänepflicht, die nun von einem zweistufigen Testverfahren ergänzt werden soll.

"Dies ist eine verlässige Alternative, die unvermeidliches Reisen ermöglicht und die öffentliche Gesundheit schützt", schrieb Außenminister Urmas Reinsalu auf Facebook.

Reisende sollen nach Regierungsangaben bei Ankunft einen ersten Test ablegen können und müssen sich frühestens nach einer Woche erneut testen lassen. Bei einem negativen Ersttest kann die betreffende Person zur Arbeit oder etwa in Geschäfte gehen. Unnötige Kontakte seien dabei zu vermeiden, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Estland hatte Anfang Juni seine Grenzen für Bürger aus europäischen Ländern mit niedrigen Coronavirus-Ansteckungsraten geöffnet. Für Einreisende aus Ländern mit einer Infektionsrate von bis zu 15 Fällen pro 100.000 Einwohner einfällt dabei die Quarantänepflicht. Estland verzeichnete bislang 2.200 bestätigte Infektionen und 63 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. (dpa)