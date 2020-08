Destination Canada: Neuer CEO

Marsha Walden kennt sich aus in Sachen Tourismus in Kanada und hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. Seit 2013 führte sie als CEO Destination British Columbia, stellte dort mit innovativen Strategien die Weichen Richtung Wandel und Wachstum. Diese Expertise will sie jetzt für DC einsetzen:

„Es ist eine kritische Zeit für den Tourismus-Sektor und ich werde meine Erfahrung nutzen, um gemeinsam mit Destination Canada daran zu arbeiten, die Tourismusbranche zu stabilisieren.“

Vor ihrer Tätigkeit für Destination British Columbia war Walden in verschiedenen leitenden Positionen tätig, etwa für die British Columbia Lottery und die Werbeagentur BBDO. Die neue Chefin von DC übernimmt am 24. August 2020 von David Robinson, der Destination Canada sechs Monate als Interimspräsident geführt hat. Letzter CEO der Tourismusorganisation war David Goldstein, der in seiner Amtszeit eine neue Tourismusstrategie für Destination Canada auf den Weg brachte. (red)