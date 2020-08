Roadshow "Faszination Lateinamerika"

Die ARGE Lateinamerika lädt in diesem Jahr wieder zu einer Entdeckungsreise durch den farbenprächtigen Subkontinent. In spannenden Vorträgen informieren qualifizierte Referenten über die TOP-Destinationen und Produkte und die teilnehmenden Mitglieder aus den Bereichen Veranstalter, Reedereien, Airlines und Länder stellen ihre Neuheiten und Informationen vor. Mit dabei sind unter anderem Amadeus Costa Rica, Aqua Expeditions, Crillon Tours Bolivien, Kolumbien, Nicaragua, Solentiname Tours und TAP Air Portugal. Neben dem abwechslungsreichen Schulungsprogramm wird selbstverständlich auch die Gelegenheit zum Austausch mit den Referenten geboten.

Die Roadshow-Termine

07.10.2020 16-17:30

08.10.2020 16-17:30

Am 07.10. liegt der Schwerpunkt auf den Ländern Zentralamerikas, der 08.10. ist den Ländern Südamerikas gewidmet. Die Teilnahme ist kostenlos. Aufgrund des begrenzten Kontingentes werden die Anmeldungen jedoch auf „first come, first serve“- Basis berücksichtigt.

Anmeldung: Interessierte Reiseprofis können sich bereits hier anmelden