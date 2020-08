Esterházy und Széchényi: zwei Adelsfamilien und ihre Schlösser

Geschichte und Kultur treffen in den beiden majestätischen Schlössern Esterházy in Fertőd und Széchényi in Nagycenk aufeinander, die ihre Besucher in das Leben des Landadels im 18. und 19. Jahrhundert zurückversetzen. Beide Anlagen bieten sich als wunderbare Ausflugsziele während einer Städtereise nach Sopron an.