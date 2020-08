Bükfürdö und Sávár tun einfach gut

Next Slide

Westungarn verfügt nicht nur über historische und kulturelle Schätze, die Region ist auch reich an heilsamen Thermalquellen und deshalb ein wahres Mekka für Gesundheitstouristen und Wellness-Liebhaber.

Was liegt also näher, als einen City-Trip nach Sopron mit entspannten Tagen in einer Therme zu kombinieren?

Bükfürdő, einer der größten Kurorte des Landes, empfängt Besucher mit einem umfangreichen Wohlfühlangebot und das nur 120 Kilometer von Wien bzw. eine Fahrstunde von Sopron entfernt. Der Erwachsenen vorbehaltene, exklusive Wellnessbereich mit Indoor- und Outdoor-Saunen, Kneippbecken, Whirlpool und Ruhezonen im Bükfürdő Thermal & Spa sorgt für Entspannung, die insgesamt 34 Heilwasser- und Schwimmbecken im Erlebnisbad garantieren nassen Spaß für die ganze Familie. Neben dem Familienpool „Acapulco“ mit Wellen- und Springbucht kann sich der Nachwuchs auch beim Rutschen austoben. Im Medical Wellness-Bereich kann man bei verschiedensten Massagen, in einer Salzkabine und im Solebad neue Kräfte sammeln. Das hochkarätige Thermalwasser wirkt bei Beschwerden des Bewegungsapparats und auch bei Problemen mit dem Verdauungstrakt nahezu Wunder. Außerdem hat sich die Therme Bük als Kompetenzzentrum für Osteoporose positioniert.

Unsere Hotel-Tipps

Danubius Hotel Bük: All Inclusive Hotel für die ganze Familie mit Wellness Center, eigener Kinderbetreuung und umfangreichem Sportangebot

Hunguest Hotel Répce Gold: schönes Wellnesshotel, das mit dem Bükfürdő Thermal & Spa durch einen Flur verbunden ist

Caramell Premium Resort Superior: Der Slogan “Harmonie der Vollständigkeit” ist hier Programm: Kulinarik, Wellness, Medical Wellness und Sport unter einem Dach.

Sávár - noch mehr Thermenvergnügen

Zwischen Sopron und dem Balaton liegt mit Sávár noch ein weitere bedeutende Therme Ungarns. Während die großzügige Badelandschaft mit verschiedenen Erlebnis- und Heilbecken, Rutschen, Piratenschiff, Wasserburg und Sprungtürmen mit ausgelassener Stimmung erfüllt ist, erwartet Gäste im modernen Spa- und Wellnesszentrum Ruhe und Entspannung. Neben wohltuenden Behandlungen und anregenden Massagen kommt das Thermalwasser, das aus zwei Quellen sprudelt, bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, Hautproblemen, Muskelverletzungen und neurologischen sowie gynäkologischen Beschwerden zum Einsatz. Erfahrene Rheumatologen der Therme erstellen individuelle Therapiepläne. Viele moderne Behandlungsarten wie etwa Hydro-, Elektro- und Mechanotherapien können bei einer Kur in dem ungarischen Heilbad in Anspruch genommen werden.

Unsere Hotel-Tipps

Spirit Hotel Thermal Spa: preisgekrönte Luxusherberge mit Spa Oase - 22 Wellness- und Thermalbecken, 100 Heil- und Wellnessbehandlungen - und vier Restaurants und Bars.

Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa Hotel: All Inclusive Hotel mit gemütlicher Atmosphäre, hochwertiger Gastronomie und direktem Zugang zum Heil- und Wellnessbad von Sávár.

Danubius Health Spa Resort Sávár: Direkt im Zentrum der Stadt bietet es ein umfangreiches Wellnessangebot, ein Gesundheitszentrum, eine große Badelandschaft und Gaumenfreuden im Restaurant Nádor.

