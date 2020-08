Costa: Ersten Schritte des Neustarts im September

Nachdem die italienische Regierung gestern im Rahmen einer neuen Gesundheitsverordnung der Wiederaufnahme des Kreuzfahrten-Geschäfts offiziell zugestimmt hat, gab Costa Crociere seine Pläne zum Restart bekannt. Die Rückkehr in den operativen Alltag erfolge dabei gestaffelt und die Zahl der für Passagiere buchbaren Kreuzfahrtschiffe wird schrittweise erhöht.

Start der ersten Kreuzfahrten

Als erstes wird die Costa Deliziosa am 6. September 2020 ihre Segel setzen und zu wöchentlichen Kreuzfahrten ab Triest zur Entdeckung der schönsten griechischen Destinationen auslaufen. Ab 19. September 2020 folgt die Costa Diadema und nimmt Passagiere ab Genua auf siebentägigen Kreuzfahrten durch das westliche Mittelmeer und die schönsten Regionen Italiens und Maltas mit. Weitere Informationen zu den genauen Routen der Costa Deliziosa und Costa Diadema werden in den kommenden Tagen veröffentlicht.

Weitere Routen ab Oktober

Damit sämtliche neue Auflagen und Verordnungen sowohl auf den Kreuzfahrtschiffen wie auch in den Häfen mit aller Sorgfalt umgesetzt werden können, wird der offizielle Neustart der Costa Flotte erst Anfang Oktober erfolgen. Ausnahmen sind die erwähnten Fahrten der Costa Deliziosa (6./13./20. und 27. September) sowie der Costa Diadema (19. September). Costa Kreuzfahrten wird sämtliche betroffenen Passagiere und Reisebüros rechtzeitig über die nächsten Schritte und das Programm informieren.

Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen

Um ein maximales Urlaubserlebnis anzubieten und gleichzeitig den vollumfänglichen Gesundheitsschutz von Passagieren, Crew-Mitgliedern sowie der lokalen Bevölkerung in den Zielhäfen zu garantieren, hat Costa für die gesamte Flotte ein umfassendes Sicherheitsprotokoll erarbeitet. Es passt alle Prozesse und Aktivitäten an Bord wie an Land den speziellen Begebenheiten und Anforderungen rund um die COVID-19-Pandemie an. (red)