HAL: Ryndam wird die neue Rotterdam

Zur Ehre der bekanntesten Schiffe in der fast 150-jährigen Geschichte der Holland America Line, ändert die Reederei den Namen des Neubaus von "Ryndam" auf "Rotterdam". Das siebte Schiff mit dem geschichtsträchtigen Namen, soll mit leichter Verzögerung voraussichtlich am 30. Juli 2021 übergeben werden.

Premieren-Saison: Mittelmeer, Baltikum und Nordland

Das Kreuzfahrtprogramm auf der Rotterdam VII fängt am 1. August 2021 mit der 8-tägigen Premieren Abfahrt von Triest nach Civitavecchia mit Hafenstopps in der Adria und Süditalien an. Am 8. August 2021 sticht das Schiff dann zu einer 15-tägigen Kreuzfahrt in Richtung Amsterdam durch das westliche Mittelmeer in See. Im Zeitraum vom 22. August bis 10. Oktober 2021 wird das Schiff drei 8-tägige Nordlandreisen sowie eine 15-tägige Baltikums-Reise, eine 15-tägige Nordland-, Island- und Britische Inselreise absolvieren. Zum Ende der ersten Saison findet danach Transatlantikpassage von Amsterdam nach Fort Lauderdale statt.

Umbuchung bis 1. August 2020: Gäste, die auf der originalen Premieren-Reise gebucht waren, werden auf die Premieren-Reise der Rotterdam am 1. August 2021 umgebucht und erhalten 100 USD Bordguthaben. Alle anderen Gäste, die auf betroffenen gebucht sind, werden automatisch auf eine ähnliche Kreuzfahrt mit passendem Datum im Sommer zum gleichen Preis umgebucht und erhalten ebenfalls 100 USD Bordguthaben bei Kreuzfahrten von weniger als 10 Nächten sowie 250 USD bei Kreuzfahrten von 12 Nächten oder mehr. (red)