Abu Dhabi: Wiedereröffnung von Freizeitparks

Bei der lang erwarteten Wiedereröffnung werden die drei Attraktionen strenge Vorsichtsmaßnahmen einhalten, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis für ihre Besucher zu gewährleisten. Zu den vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen gehören eine obligatorische Online-Buchung für alle Besucher, einschließlich der Inhaber eines Jahrespasses, um sicherzustellen, dass die begrenzte Kapazität von 30% eingehalten wird, sowie Wärmebildkameras, Abstandsmarkierungen bei allen Fahrgeschäften und Verkaufsstellen, neue Fahrkapazitäten sowie geänderte Gastronomie- und Einkaufserlebnisse.

Bei der Online-Ticketbuchung enthält die Bestätigungs-E-Mail detaillierte Informationen über die zu erwartenden Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen, so dass sich die Besucher rechtzeitig mit diesen vertraut machen können. Darüber hinaus wird den Besuchern empfohlen, die entsprechenden Smartphone-Apps für den jeweiligen Freizeitpark herunterzuladen, um die Möglichkeiten einer kontaktlosen Interaktion bei ihrem Besuch zu erhöhen.

Keine Shows und Vorführungen

Einige Erlebnisse, die größere Menschenansammlungen in der Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi und CLYMB Abu Dhabi zur Folge haben, wie Shows und Vorführungen, werden erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder angeboten. Sobald diese wieder durchgeführt werden, gelten auch hier strenge Sicherheits- und Abstandsregeln, so dass Besucher die Darbietungen im Freizeitpark in aller Ruhe genießen können. Aufgrund der aktuellen Situation sind Meet & Greet vorübergehend nicht möglich. Fans brauchen sich jedoch nicht zu ärgern, da ihre Lieblingsfiguren auf neue und aufregende Weise in den Parks auftauchen und die Besucher unterhalten werden.

Ferrari World Abu Dhabi und Warner Bros. World Abu Dhabi sind täglich von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. CLYMB Abu Dhabi ist täglich von 11 Uhr bis 21Uhr geöffnet. (red)