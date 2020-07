REWE Austria Touristik launcht Corona-Vollkaskopaket

Mit einem automatisch zur Anwendung kommenden Vollkaskopaket sind ab sofort bei allen bis spätestens 30.09.2020 neu gebuchten Flugpauschalreisen über die Marken BILLA Reisen, BILLA Reisen Indi, Jahn Reisen Austria und Transair (Merkur Ihr Urlaub, Penny Reisen, Reisehits) mit Abreise bis zum 31.10.2021 zahlreiche Leistungen automatisch und ohne Zusatzkosten inkludiert.

Erweiterter Stornoschutz

Neben dem Komplettschutz der Europäischen Reiseversicherung mit einem erweiterten Versicherungsschutz COVID-19 würden Gäste der REWE Austria Touristik von einer kostenlosen Stornomöglichkeit ohne Angabe von Gründen profitieren. Dabei sei bis 14 Tage vor Abreise eine Stornierung gratis möglich, bei Storno zwischen 14 Tage und zwei Werktage vor Abreise gebe es eine Corona Kulanzgutschrift, heißt es in einer Presseaussendung des Veranstalters. Hier würden die Stornokosten in ein Guthaben für eine Neubuchung für Abreisen bis 31.10.2021 umgewandelt. Für alle bereits bestehenden Buchungen gelte ebenfalls der Komplettschutz der Europäischen Reiseversicherung sowie eine kostenlose Stornierungsmöglichkeit im Falle einer Erkrankung, so REWE Austria Touristik

Sorglos-Maßnahmen vor Ort

Sollte es bei Flugpauschalreisen während des Urlaubs zu einer Corona-Erkrankung kommen, sei eine engmaschige Betreuung garantiert. Besonders wichtig sei, wenn aufgrund einer Quarantänemaßnahme Unterbringungskosten anfallen würden, die nicht von der jeweiligen Regierung des Urlaubslandes übernommen werden, so trage die REWE Austria Touristik diese Kosten für 14 Tage. Auch eventuell anfallende Kosten für Rückflugtickets würden für die Flugpauschalreisegäste getragen. Mit dieser Übernahmegarantie der Kosten für Quarantäne und Rückflugtickets seien Gäste der REWE Austria Touristik bestmöglich abgesichert, heißt es in der Presseaussendung weiter. Die REWE Austria Touristik übernehme auch die Organisation der Heimreise von Familienangehörigen, die sich im Zielgebiet befinden und nicht von der Quarantäne betroffen sind – inklusive möglicher Umbuchungsgebühren.

„Auch in unsicheren Zeiten wie diesen ist der Reisewunsch vieler Österreicherinnen und Österreicher vollkommen verständlich und nachvollziehbar. Gerade als Pauschalreiseveranstalter können wir unseren Gästen einen reiserechtlich bestmöglichen Schutz garantieren und als persönlicher Ansprechpartner zu jeder Zeit und bei allen Eventualitäten beratend unterstützen und somit einen sorglosen Urlaub sicherstellen“, betont Martin Fast, Geschäftsführer der REWE Austria Touristik.

Die Maßnahmen im Überblick

Komplettschutz der Europäischen Reiseversicherung

Erweiterter Versicherungsschutz COVID-19

Gratis Storno ohne Angabe von Gründen

bis 14 Tage vor Abreise: Geld zurück

bis 2 Werktage vor Abreise: Gutschrift der Stornokosten

gültig bei Neubuchungen bis 30.9.2020

Zusatzleistungen für Flugpauschalreisen