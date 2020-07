Sandals & Beaches Resorts kündigt neues Resort auf St. Vincent an

Next Slide

Sandals Resorts International (SRI) expandiert nach St. Vincent und die Grenadinen: Das in 2016 geschlossene Hotelprojekt Buccament Bay auf St. Vincent wird zum vierten Beaches Resorts umgebaut und ergänzt damit das Portfolio der familienfreundlichen Beaches Resorts auf Jamaika und Turks & Caicos.

Beaches Resort für Familien

Laut SRI Gründer und Chairman, Gordon "Butch" Stewart, „war die Investition in St. Vincent mit seinen ganz besonderen Menschen nicht nur überzeugend, sondern ein wichtiger nächster Schritt für die weitere Expansion in der Ostkaribik.“

"Unsere Gäste werden die Insel lieben. Das familienfreundliche Resort liegt direkt am karibischen Meer inmitten von Bergen und eingebettet in einen angrenzenden Regenwald. Und das Beste ist, dass es nur eine kurze Autofahrt vom neu errichteten Flughafen Argyle International Airport entfernt ist", so Stewart.

Mit der neuen Destination erweitert die All Inclusive-Resortgruppe seine Standorte auf insgesamt acht Inseln in der Karibik. Um auch diesem Resort die unverkennbare Sandals Resorts Atmosphäre zu verleihen stehen nun aber erstmal umfassende Umbau- und Renovierungsarbeiten an. (red)