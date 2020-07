Wiener Tourismus mit herben Rückgängen

Nach dem Betretungsverbot für Beherbergungsbetriebe zu touristischen Zwecken bis Ende Mai sei der Städtetourismus in Wien im Juni nur schleppend angelaufen, so die Bilanz von Wien-Tourismus in einer Aussendung. Vergangenen Monat wurden lediglich 190.000 Nächtigungen gezählt. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten fiel mit 14,2% äußerst mager aus (2019: 65,9%) - wobei viele Betriebe noch nicht aufgesperrt hatten. Insgesamt waren im Juni nämlich nur 39.000 Hotelbetten in Wien verfügbar, um rund 42% weniger als im Juni des Vorjahres.

Fast die Hälfte der Besucher kommen aus Österreich

Mit 47% stammte fast die Hälfte der Wien-Besucher aus Österreich. Als bescheiden bezeichnete der Wien-Tourismus das Aufkommen der Gäste aus Deutschland und aus der Schweiz. Rückgänge „jenseits der 90%-Marke" gab es aus den Vorjahres-Top-Ten der nächtigungsstärksten Märkten. Dazu zählen die USA, Italien, Großbritannien, Spanien, China, Frankreich und Russland. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Beherbergungsbetriebe sank im Mai (die Daten für Juni liegen noch nicht vor) um 95,2% auf 4,59 Mio. EUR.

Auch eine Halbjahresbilanz liegt vor. Dass diese nicht ganz so dramatisch schlecht ausfiel, ist der positiven Nächtigungsentwicklung der Monate Jänner und Februar zu verdanken - vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Das Minus beträgt bei 2,795 Mio. Nächtigungen rund 65%. Von Jänner bis Mai erwirtschafteten die Betriebe 133,11 Mio. EUR. Das bedeutet um 63% weniger Umsatz als im ersten Halbjahr 2019. (APA/red)