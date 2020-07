Transocean-Mutter insolvent

Wie auf der Homepage von Transocean zu lesen ist, hat die Firma South Quay Travel Limited (SQTL), die in den deutschsprachigen Märkten als Transocean Fluss- und See-Reisen veranstaltet hat, einen Insolvenzantrag gestellt. Als gemeinsame Verwalter der SQTL wurden Paul Williams, Phil Dakun und Dward Bines von der Kanzlei Duff & Phelps Ltd. ernannt. Sie verschaffen sich derzeit einen Überblick über die Finanzlage des Unternehmens.

Absicherung durch ABTA

Die von SQTL verkaufen Kreuzfahrtpakete seien durch Sicherungsscheine der ABTA Ltd. (Association of British Travel Agents) mit Sitz in London geschützt, heißt es weiter. Alle noch nicht angetretenen Reisen wurden abgesagt. Kunden werden an Reisebüros verwiesen bzw. bei Direktbuchung aufgefordert, ihre Ansprüche über www.abta.com/failures geltend zu machen. In UK verkaufte SQTL seine Produkte unter der Marke Cruise & Maritime Voyage.