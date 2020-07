HanseMerkur: Reiseschutz für Selbstfahrer

Personen mit Wohnsitz in Österreich erhalten mit den Tarifen "Stay at home" für den Urlaub in Österreich und "Going Europe" für den Urlaub in Europa umfangreiche Versicherungspakete. Personen mit Wohnsitz in der EU wiederum können sich mit dem Tarif "Come to Austria" für ihren Urlaub in Österreich rundum absichern. Alle drei Tarife sind in den Partner-Reisebüros der HanseMerkur ab sofort freigeschaltet.

"Viele Menschen setzen in dieser unsicheren Zeit auf individuelle Urlaubsreisen im eigenen oder gemieteten Fahrzeug. Wir kommen diesem Anspruch mit unseren drei neuen Versicherungstarifen entgegen, die die Reise gegen die meisten Risiken absichern“, so Fuad Izmirlija, Country Manager Österreich bei der HanseMerkur.

Versicherungspakete inklusive Autoreiseschutzbrief

Das Leistungspaket reicht von der Erstattung von Stornokosten über die Reisepreiserstattung bei vorzeitigem Reiseabbruch bis hin zur Übernahme zusätzlicher Reise- oder Übernachtungskosten bei einer Panne, einem Unfall oder dem Diebstahl des Reisefahrzeugs. Der inkludierte Autoreiseschutzbrief gilt zudem für alle gemieteten Fahrzeuge, also auch für Camper, Wohnwägen oder Motorräder.

Benötigt ein mitreisender Hund aufgrund von Unfallfolgen eine medizinische Behandlung, werden die Tierarztkosten erstattet. Für Reisen innerhalb Österreichs und Kurzaufenthalte im grenznahen Ausland besteht darüber hinaus ein besonderer Krankenversicherungsschutz.

Weitere Informationen zu den neuen Tarifen hier. (red)