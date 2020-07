TUI Cruises: Blaue Reisen mit der Mein Schiff 1

Ab 31. Juli 2020 startet die Mein Schiff 1 mit Blauen Reisen ab und bis Kiel. Die Gäste haben so die Möglichkeit das Mein Schiff Erlebnis mit dem Premium Alles Inklusive Konzept an Bord zu genießen und sich gleichzeitig eine Auszeit auf dem Meer zu gönnen. Den derzeitigen Bestimmungen entsprechend setzt die Reederei dabei auf beiden Schiffen ein umfangreiches Hygiene-Konzept um.

„Damit Reisende auch in diesen Zeiten mit einem guten Gefühl an Bord kommen können, haben wir unsere ohnehin schon sehr strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nochmals verschärft und auf die aktuelle Situation hin angepasst.“, so Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises.

Großzügiges Platz-pro-Passagier Verhältnis

TUI Cruises begrenzt die Kapazität an Bord zum Start auf maximal 60% und hat sämtliche Prozesse vor und während der Reise, beim Check-In und im Gäste- sowie Crew-Bereich zur Einhaltung von Hygiene- und Abstandsvorschriften angepasst. So werden beispielsweise alle Kabinen vor Ankunft der Gäste desinfiziert oder die Sonnenliegen mit einem Abstand von zwei Metern auf dem Pooldeck platziert.

Preisbeispiele: Auf den „Blauen Reisen“ sind exklusiv ausschließlich Balkonkabinen und Suiten buchbar. Die 3-tägige Reise ab und bis Kiel oder Hamburg ohne Anreise mit Premium Alles Inklusive kostet bei Doppelbelegung pro Person im Wohlfühl-Tarif ab 599 EUR in der Balkonkabine und ab 949 EUR in der Suite. Die „Blauen Reisen“ sind in Kürze buchbar. (red)