Abu Dhabi bereitet Wiedereröffnung vor

Das DCT Abu Dhabi hat in der vergangenen Zeit eng mit Industriepartnern und Interessengruppen zusammengearbeitet, um eine Reihe von Initiativen einzuführen, die Hotels und kulturelle Attraktionen bei der Wiedereröffnung unterstützen sollen. Die Go Safe-Zertifizierung sei eines dieser Programme, dass die Umsetzung globaler Sicherheits- und Sauberkeitsstandards in Hotels, Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungsorten im gesamten Emirat beinhaltet, heißt es in einer Presseaussendung des Emirats. Bis heute haben mehr als 80% der Hotels in Abu Dhabi den Prozess der „Go Safe“-Zertifizierung begonnen. Das W Hotel und der Louvre Abu Dhabi zählen zu den ersten Einrichtungen, die die Zertifizierung bereits erhalten haben.

Unterstützung durch Regierung

Die Regierung hat der Tourismusbranche Unterstützungsmaßnahmen und eine Reihe von Programmen angeboten, darunter bis zu 20% Mietminderung für Restaurants, Tourismus- und Unterhaltungseinrichtungen sowie eine Aussetzung der Tourismus- und Gemeindeabgaben für Akteure des Sektors bis Ende 2020.

Wiedereröffnung: Hotels & Attraktionen

Die Hotels in Abu Dhabi eröffnen unter Einhaltung von Richtlinien, die Anfang dieses Monats nach einer ausgiebigen Desinfizierungsphase festgelegt wurden, wieder. Auch Attraktionen und Museen, wie der Louvre Abu Dhabi, wurden bereits wiedereröffnet, außerdem plant das Emirat in naher Zukunft wieder Austragungsort für Veranstaltungen von internationalem Renommee zu sein. (red)