Buchungsstart von Erlebe Deine Hauptstadt.Wien

Morgen, Mittwoch, startet die Buchung für die Aktion "Erlebe Deine Hauptstadt.Wien". Damit können Gäste nicht nur einen Kurzurlaub in der Bundeshauptstadt erleben, sondern erhalten zudem eine eigene VIP-Gästekarte mit zahlreichen Vergünstigungen.

Über 40 Hotels öffnen den gesamten August über ihre Pforten für in Österreich lebende Menschen, um die Bundeshauptstadt in diesem außergewöhnlichen Sommer neu zu entdecken.

„Die Covid-19-Pandemie mit ihren weltweiten Auswirkungen auf den Tourismus macht es möglich, Wien von einer unbekannten Seite kennenzulernen, Neues zu entdecken und die Stadt ohne Gedränge zu genießen“, so Initiator Christian Lerner, Very Media.

Den Wienbesuchern stehen dabei insgesamt fünf Preiskategorien zur Verfügung. Alle umfassen zwei Nächte für zwei Personen samt einem umfangreichen Welcome-Package. Bei den meisten Angeboten ist auch eine Imperial Tour durch das Schloss Schönbrunn mit freiem Eintritt in den Kronprinzengarten für zwei Personen im Wert von 45 EUR enthalten. Das günstigste Paket beginnt bei 110 EUR in charmanten Pensionen und kleineren Stadthotels. Die weiteren Preise sind nach Hotelkategorie gestaffelt und belaufen sich auf 160, 279 oder 359 EUR. Um 529 EUR nächtigen Gäste in Luxushäusern wie Park Hyatt Vienna, Bristol Wien oder Grand Hotel Wien.

Exklusive Gästekarte

Eigens für die Gäste der Tourismusinitiative hat Lerner die „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien Card“ entwickelt, die nicht frei erhältlich ist, sondern den Erlebe Deine Hauptstadt.Wien-Urlaubern als VIP-Gästekarte vorbehalten bleibt. Sie bietet nicht nur attraktive Rabatte von bis zu 20% in der Gastronomie, im Handel und bei Sehenswürdigkeiten, sondern auch den Zugang zu einzigartigen Wienerlebnissen, sogenannten „Once in a Lifetime Erlebnissen“. Um eines dieser Erlebnisse zu genießen, müssten Gäste jedoch rasch buchen, da die Teilnehmerzahl und Termine streng limitiert sind. Zur Wahl stehen unter anderem eine Führung durch den Wiener Stephansdom samt Besichtigung des Dachbodens mit Dompfarrer Toni Faber, ein Erlebnistag in der Ottakringer Brauerei samt Bierverkostung, Privatführungen durch die Ausstellung „Hundertwasser Tomorrow“ im Leopold Museum, eine Degustation im privaten Weinkeller des legendären Traditionslokals „Zum Schwarzen Kameel“ oder ein Tag gratis auf der Vespa von Faber durch Wien.

Für die ersten 2.500 Gäste, die ihren Aufenthalt bei „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ buchen, ist die neue Gästekarte gratis. Alle weiteren Gäste können sie um 5 EUR pro Person beziehen und sichern sich damit zahlreiche Preisvorteile für ihren Wientrip. Die Karte gilt während der Dauer des gebuchten Aufenthalts.

Buchung: Sämtliche Pakete können ab morgen, 15. Juli 2020 - 09:00 Uhr auf erlebe-deine-hauptstadt.wien ausschließlich online gebucht werden. Die Kontingente sind limitiert und werden nach dem Zeitpunkt der Buchung vergeben. (red)