Hapag-Lloyd Cruises nimmt ab Juli wieder Fahrt auf

Nach den Flusskreuzfahrten heißt es nun auch für die ersten Hochseekreuzfahrten: Leinen los. Für den Neustart entwickelten alle Reedereien umfassende Gesundheitskonzepte, um Gästen einen sicheren und erholsamen Urlaub zu gewährleisten.

Das Kreuzfahrtunternehmen geht zunächst von Hamburg aus mit dem Luxusschiff EUROPA 2 sowie dem Expeditionsschiff HANSEATIC inspiration und einer um rund 40% reduzierten Passagierzahl von 150 bis maximal 300 Gästen an den Start. Die Basis der Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs bildet dabei ein 10-Punkte-Plan, welcher den höchsten Hygienestandards entspricht und gleichzeitig umfangreiche Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen umfasst.

Der Neustart erfolge dabei noch kontrollierter als von den Behörden vorgeben. „Zwischen zwei Kreuzfahrten nehmen wir uns bewusst einen Tag Zeit ohne Gäste an Bord. Unser Reset-Tag steht für eine Generalreinigung und Desinfektion des gesamten Schiffes und dient dazu die neuen Prozesse zu etablieren“ erklärt Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises.

10-Punkte-Plan von Hapag-Lloyd Cruises

Bereits vor dem Start der Reise sorgen die verpflichtende Auskunft zur Gesundheit sowie der Einsatz von Wärmebildkameras bei der Einschiffung und ein gestaffeltes, kontrolliertes Boarding dafür, dass umfangreiche Präventionsmaßnahmen und Abstände eingehalten werden können. Ein umfassender Gesundheitscheck gilt auch für die Crew: Sie wird vor Beginn ihres Einsatzes isoliert und absolviert einen PCR-Test. Jeden Tag finden vor Dienstbeginn Temperaturmessungen für die Crew statt. Definierte Prozesse der medizinischen Betreuung und Pläne für den Ernstfall sowie ein umfassendes Schulungs- und Sicherheitsprogramm für die Besatzung sind Teil des Gesundheits- und Sicherheitskonzepts.

Aufgrund des großzügigen Platzangebot könne auch die Abstandsregelung von 1,5m in nahezu allen Bereichen gewährleitet werden. Für Bereiche, in denen dies nicht möglich ist - zum Beispiel bei der Ein- und Ausschiffung oder im Fahrstuhl - erhalten die Gäste ein Care-Set mit Mund-Nasen-Schutz.

Auch die Ausstattung der Schiffe wurde an die neuen Bedingungen angepasst. So wurde jedes Schiff mit Wärmebildkameras sowie mobilem Labor bestückt. Kaltnebelgeräte sorgen für eine flächendeckende Grundreinigung von Suiten bzw. Kabinen und öffentlichen Bereichen. Zudem wird die Anzahl an Desinfektionsspendern an Bord deutlich erhöht.

Richtlinien für eine sichere und erholsame Reise

Auch im Bordleben sind die neuen Standards nahtlos integriert, um den Reisegenuss für die Gäste so unbeeinträchtigt wie möglich zu belassen: Das Crew-Passagier-Verhältnis von 1:1 sorgt für einen individuellen und persönlichen Service. In den Restaurants wird die Anzahl an Plätzen reduziert und die Öffnungszeiten erweitert. Es erfolgt keine Selbstbedienung in den Restaurants, am Buffet oder in den Bars. Alle Mahlzeiten können auch im 24-Stunden-Service in der eigenen Kabine serviert werden. Die Klimaanalagen in den Kabinen der Gäste und der Crew sowie in allen öffentlichen Bereichen gewährleisten eine 100%ige Frischluft-Versorgung.

Reisebeispiele: