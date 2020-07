Mandarin Oriental eröffnet Hotel in Wien

Das neue 5-Sterne-Luxushotel, mit 171 Zimmern und Suiten sowie 17 Apartments und Penthäusern, wird am ehemaligen Standort des Wiener Handelsgerichts, in der Riemergasse 7, 1010 Wien, entstehen. Ein entsprechender Betreibervertrag wurde mit dem Liegenschaftseigentümer, der schweizerischen Brisen Group, dieser Tage unterzeichnet.

Exklusives Hotel - historisches Gebäude

Im derzeitigen Innenhof des Jugendstilobjekts entsteht ein großzügiger Aufenthaltsbereich mit Restaurant, Bar und Wintergarten. Dazu kommt ein großes Spa mit Schwimmbad und Fitnesscenter. Ebenfalls geplant sind flexibel nutzbare Bankett- und Konferenzräumlichkeiten. Im ausgebauten Dachbereich sowie dem obersten Regelgeschoß werden 17 Luxusapartments mit einer Gesamtnutzfläche von rund 3.500m² entstehen. Diese werden als Residences at Mandarin Oriental direkten Zugang zu allen Einrichtungen des Hotels haben.

Projekt der Brisen Group & Mandarin Oriental

„Wir sind stolz darauf, dass sich Mandarin Oriental für unser Projekt entschieden hat und damit Wien zu einem neuen Eckpfeiler der Gruppe in Europa macht", so Dimitry Vallen, CEO der Brisen Group.

Die Brisen Group wird bis 2023 insgesamt mehr als 100 Mio. EUR in die umfassende Modernisierung und den Ausbau des früheren Gerichtsgebäudes mit derzeit rund 17.000m² Nutzfläche investieren. Alle Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt, um den einzigartigen Charakter des von Alfred Keller geschaffenen Jugendstilgebäudes unversehrt zu erhalten.

„Wir freuen uns, dass wir unser Netzwerk um eine der beliebtesten europäischen Destinationen, geradezu eine Hauptstadt der Kunst, Kultur und Musik, erweitern können“, so James Riley, CEO der Mandarin Oriental Gruppe.

„Das vorbildliche Redevelopment eines einzigartigen historischen Objekts in absoluter Bestlage wird unseren Gästen unvergessliche Tage in Wien bescheren und es ist eine ideale Ergänzung unseres wachsenden Hotelportfolios in Zentraleuropa.“ (red)