Ferdinand Strohmeier verlässt TUI Cruises

Strohmeier hatte als General Manager im März 2011 an Bord der damaligen Mein Schiff 1 angeheuert und blickt in seiner kurz darauf übernommenen Funktion als Vice President Operations auf sechs erfolgreiche Schiffsindienststellungen zurück. Als Teil der Geschäftsführung hat er sowohl TUI Cruises, als auch die Mein Schiff Flotte in Produkt und Service entscheidend geprägt.

„Wir bedauern sehr, dass Ferdinand Strohmeier uns verlässt, danken ihm für all die Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine neue Tätigkeit als CEO bei Mystic Cruises in Portugal alles Gute und viel Erfolg“, so Wybcke Meier, Vorsitzende der Geschäftsführung bei TUI Cruises.

Nachfolger: Benny Weidacher

Als Nachfolger startete Benny Weidacher, bisher Vice President Ship Operations bei Pullmantur Cruises Lines, am 1. Juli 2020 bei TUI Cruises. Der gebürtige Österreicher ist bereits seit über 20 Jahren in der Kreuzfahrtbranche, unter anderem bei Royal Caribbean Cruises, tätig.

„Mit Benny Weidacher gewinnen wir einen erfahrenen Kreuzfahrtmanager. Wir wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion“, so Meier.

(red)