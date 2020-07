Costa Rica bereitet Neustart vor

Ab 1. August 2020 soll eine Öffnung für Länder erfolgen, die die Pandemie unter Kontrolle haben und niedrige Infektionszahlen aufweisen können. Voraussichtlich werden die Länder Europas zu den ersten zählen, die Costa Rica wieder bereisen dürfen. Dazu gehören auch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Mitarbeiter des costa-ricanischen Tourismusinstituts (ICT) entwickelten zusammen mit Vertretern aus dem Privatsektor Maßnahmen für einen sicheren Wiedereinstieg.

Wiederbelebung des Tourismussektors

Der mittelamerikanische Staat selbst ist bestens für Urlauber vorbereitet. So wird bis August das öffentliche Leben stufenweise wieder aufgenommen werden. Hotels und Strände sowie ein Großteil der Restaurants, Museen und Theater des Landes sollen bis dahin geöffnet werden. Ebenso werden Mietwagenfirmen und Transportunternehmen operieren, lediglich große Hotelanlagen sollen bis November geschlossen bleiben.

Die Einreise nach Costa Rica gestaltet sich unkompliziert; vor der Reise muss jedoch ein Kontaktformular der costa-ricanischen Gesundheitsbehörden ausgefüllt werden, Temperaturmessungen erfolgen durch Wärmekameras vor Ort.

Maßnahmen für jeden Bereich

Im Land selbst gelten die gleichen Hygiene- und Abstandsregelungen wie in anderen Staaten auch. Zusätzlich haben ICT-Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit 39 Vertretern aus dem Privatsektor insgesamt 14 Maßnahmen-Kataloge für die verschiedenen Tourismusbereiche, darunter: Beherbergungsbetriebe, gastronomische Unternehmen, Reisebüros und Reiseveranstalter, aber auch Mietwagenfirmen sowie Transportunternehmen für die Beförderung zu Wasser und in der Luft, entwickelt. Darin enthalten sind notwendige Vorkehrungen für eine sichere Wiederbelebung der Reisebranche angesichts der COVID-19-Krise. (red)