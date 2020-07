Airtours schult Luxus-Reiseverkäufer

Das neue Online-Training soll die beliebten Präsenzseminare der Reihe airtours & friends begleiten und sei zum Selbststudium bei freier Zeiteinteilung konzipiert. Mit Trainingsvideos und Best-Practice-Beispielen richte sich das Seminarangebot von airtours an Vertriebsprofis aus dem Luxusreisesegment, schreibt airtours in einer Pressemeldung. Es enthält aktuelle Erkenntnisse zu Kundenbedürfnissen in Krisenzeiten und gibt Hilfestellung für den erfolgreichen Verkauf.

Drei Module

Zunächst seien die drei Module „Die Vermessung des Glücks“, „Storytelling“ und „Die acht Ideale“ verfügbar, diese sollen umfangreiche Lerninhalte und Inspiration geben. Nach Abschluss jedes Moduls wird ein Teilnahmezertifikat ausgestellt. Alle E-Learnings stehen bis Jahresende kostenfrei zur Verfügung – es fallen keine Teilnahmegebühren an.

Neben dem E-Learning bietet das Wissensportal airtours & friends Ideen zur praktischen Umsetzung sowie eine Bibliothek mit über 250 Reise-Stories von 40 führenden Luxusmarken. Nach erfolgter Registrierung auf www.airtoursfriends.de ist der direkte Zugriff auf alle Seminarinhalte möglich. (red)