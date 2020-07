Scenic Luxury Cruises and Tours: Neue Routen und spannende Incentives

Die Angebote für 2021 sind in einer neuen digitalen Broschüre aufgeführt, die unter www.scenicusa.com/brochures verfügbar ist. Sie umfasst zwei neue französische Kulinarik-Kreuzfahrten und mehrere neue Ausflüge.

Das neue Sicherheits-Paket, das für Buchungen bis zum 31. August 2020 angeboten wird, biete Gästen zusätzliche Flexibilität und Sicherheit bei der Planung ihrer Flusskreuzfahrt 2021. Dabei werde die Anzahlung bei jeder Buchung reduziert und diese auch abgesichert (Wert 125 USD), heißt es in einer Presseaussendung der Reederei.

Extra-Incentives

Zusätzlich zum Sicherheits-Paket hat sich Scenic Luxury Cruises & Tours für die Gäste neue Incentives einfallen lassen:

Kostenlose Economy-Flüge bei Kreuzfahrten von 8 bis 10 Tagen oder Preisminderung von 1.200 USD pro Gast

Kostenlose Premium-Flüge bei Kreuzfahrten ab 11 Tagen oder Einsparungen von 1.800 USD pro Gast.

Diamond Deck-Gäste erhalten auf allen Kreuzfahrten zusätzlich 250 USD Ermäßigung.

Gäste, die innerhalb von 14 Tagen nach der Buchung den gesamten Reisepreis bezahlen, sparen zusätzlich 350 USD. Wer bis zum 31. August 2020 die Reise voll bezahlt, spart 250 USD auf allen Kreuzfahrten

Neue Routen

Neu werden im Jahr 2021 Orte des Ersten Weltkriegs angesteuert, so zum Beispiel die belgischen Ziele Ypern und Passchendaele. Ebenfalls neu sind zwei kulinarische Reiserouten, die die französische Gastronomie mit dem Geschmack Südfrankreichs an der Rhône und die „Geschmäcker von Bordeaux“ auf der Garonne hervorheben.

Zu den neuen kulinarischen Kreuzfahrten gehören ein Abendessen an Bord, das vom Michelin-Sternekoch Didier Goiffon zubereitet wird, und ein Kochkurs im Drei-Sterne-Restaurant des Michelin-Küchenchefs Georges Blanc. Mit dem neuen Programm „Ancestry of the Kitchen“ (Herkunft der Speisen) können die Gäste die Familiengeheimnisse regionaler Rezepte kennenlernen. Das Programm umfasst eine Reihe authentischer Kochkurse in den Häusern der Einheimischen, darunter das Backen niederländischer Apfelkuchen in Hoorn, der bulgarischen Banica in Vidin oder die Herstellung von traditionellem portugiesischen Brotes.

Sicherheit auch an Bord

Scenic arbeite eng mit IG River Cruise, der Cruise Lines International Association (CLIA), lokalen und internationalen Gesundheitsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass die entwickelten Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit COVID-19 die neuesten gesetzlichen Anforderungen erfüllen und übertreffen, versichert die Reederei in der Aussendung.

Die 5-Sterne-Schiffe bieten All-inclusive-Luxuserlebnisse: vom privaten Butlerservice und kostenlosen Getränken und Spirituosen, einschließlich einer täglich nachgefüllten Minibar, bis zu sechs Restaurants an Bord, einem Wellnessbereich, einem Fitnesscenter und einer Salz-Therapielounge (auf den meisten Schiffen).

Seit 2008 bietet Scenic auf seinen 15 Flussschiffen Kreuzfahrten in Europa, Südostasien, Russland und Ägypten an. 2019 stellte Scenic die Luxus-Discovery-Yacht vor, die Scenic Eclipse mit 228 Gästen. Die Schwestermarke Emerald Waterways verfügt über acht Schiffe, die Fahrten auf europäischen Flüssen und dem südostasiatischen Mekong anbieten. Die Emerald Azzura wird 2021 das erste Schiff sein, das unter der neuen Marke Emerald Yacht Cruises startet - eine Yacht mit 100 Gästen, die im Mittelmeer und im Roten Meer unterwegs sein wird. (red)