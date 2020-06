Wo (nicht nur) Kinderherzen höherschlagen

Wenn Adrenalin durch die Adern fließt

Speziell auf junge Besucher ausgerichtet ist der Lunapark in Balatonelle. Karusselle und zahlreiche weitere Fahrgeschäfte sowie Schießbuden und Hüpfburgen lassen den Tag sprichwörtlich wie im Flug vergehen. Wer seine Geschicklichkeit und Fitness unter Beweis stellen möchte, für den ist der Adventure Park Balatonboglár genau der richtige Ort. Der Klettergarten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bringt Kinder ebenso zum Schwitzen, wie Erwachsene. Entspannter, aber nicht weniger lustig, ist danach die Fahrt mit der vier Kilometer langen Sommerrodelbahn, die sich durch das riesige, bewaldete Gelände schlängelt.

Klettern, rutschen, schwingen und schießen heißt es im Serpa Erlebnispark in Balatonfűzfő, der für Kinder ab sechs Jahren geeignet ist. Der älteste Abenteuerpark Transdanubiens begeistert mit einer Zip-Line, verschiedenen Abenteuerpfaden, einem Kletterturm und einer Bogenschießanlage.

Ein wahrer Abenteuerspielplatz für Jung und Alt ist auch der Zamárdi Kalandpark südlich von Siófok. Herzstück des Parks ist ein riesiger, künstlicher See, rund um den die einzelnen Klettergärten, Abenteuerpfade und Zip-Lines angelegt sind. Eine willkommene Abkühlung versprechen Aktivitäten wie Wasserschlachten, Schatzwaschen und Wasserball.

Nasser Spaß für die ganze Familie

Spaß pur am Wasser – dafür steht das Water World Kenese in Balatonkenese. Wer die 70 Hindernisse des schwimmenden Wassererlebnisparks bezwingen möchte, braucht ordentlich Ausdauer und Kraft. Es gilt, Kletterwände, Gleichgewichtsbalken, Brücken und Rutschen zu überwinden. Das Gute dabei: Man kann sich jederzeit mit einem Sprung in den See abkühlen und nach einer kurzen Verschnaufpause wieder weiter klettern. Eine Portion Mut und Abenteuerlust sollte man auch beim Besuch des Annagora Aquaparks in Balatonfüred in die Badetasche packen, denn ein paar der 12 Rutschen sind definitiv wagemutigen Gästen vorbehalten. Und schlägt das Wetter plötzlich mal um, dann planscht man einfach in den Becken des Hallenbades weiter oder genießt die Annehmlichkeiten des Wellnessbereichs.

