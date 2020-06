Neues Best Western Premier Hotel in Prag

Nach mehrjähriger Umbauphase eröffnet am 1. Juli das Best Western Premier Hotel Essence im Herzen der Prager Neustadt seine Pforten. Die Außenfassade von 1925 – im Stil des sogenannten „Tschechischen Art Déco“ – blieb vollkommen erhalten, während das Innere des Hauses umgebaut und modernisiert wurde. Das Hotel vereine die die Elemente des Rondokubismus, einem architektonischen Stil, der nur in Tschechien vorkommt, mit modernem Design, heißt es in der Presseaussendung zur Eröffnung.

Zentrale Lage

Neben 53 Zimmern und Suiten bietet das Hotel Essence seinen Gästen das Restaurant Lekima, eine Lobbybar, einen Spa-Bereich, einen Tagungsraum und eine Tiefgarage. Dank der zentralen Lage erreichen Gäste viele Hauptsehenswürdigkeiten der Goldenen Stadt zu Fuß vom Hotel aus. „

Wir freuen uns, dass wir mit dem Best Western Premier Hotel Essence ein erstklassig gelegenes neues Boutique-Hotel in unserem Prager Portfolio begrüßen. Das Haus ist für uns ein großer Gewinn im gehobenen Segment. Besonders glücklich bin ich über die weitere Zusammenarbeit mit der erfahrenen Hotelmanagementfirma Hotelpro s.r.o., die sich in den letzten Jahren einen guten Namen mit dem Betrieb diverser Drei- und Vier-Sterne-Hotels in Prag gemacht hat“, sagt Ivona Meissner, Direktorin Hotel Development der BWH Hotel Group Central Europe, die im Wiener Regionalbüro die Entwicklung des Hotelmarktes in Österreich und der Region Central Eastern Europe verantwortet. (red)