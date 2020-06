Kostenlose Krankenversicherung für Palladium Hotel Group-Gäste

Damit seien die Gäste der Hotelgruppe vollkommen kostenlos vor unvorhergesehenen Ereignissen abgesichert, die in Bezug auf Covid-19 entstehen könnten. Die Einführung dieser Versicherung stelle einen weiteren Schritt zur Gewährleistung der Sicherheit in allen Einrichtungen der Palladium Hotel Group dar und stehe allen Gästen zur Verfügung – sowohl Direktkunden als auch Kunden, die ihren Aufenthalt über Reiseveranstalter oder Reisebüros buchen. Die Versicherung sei von InterMundial mit Unterstützung von Europ Assistance entwickelt worden, schreibt die Hotelgruppe in einer Aussendung.

Die Versicherung gelte für alle Hotels der Gruppe, die ab dem 26. Juni in Spanien geöffnet haben: Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, Agroturismo Sa Talaia, Hard Rock Hotel Ibiza, Bless Hotel Ibiza, Palladium Hotel Costa del Sol und Hard Rock Hotel Tenerife. Sie umfasse verschiedene Serviceleistungen für jegliche Eventualitäten, die während eines Aufenthalts in direktem Bezug zu Covid-19 auftreten könnten. Dazu würde zum Beispiel die Deckung von Kosten für Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Transfer oder die Verlängerung eines Hotelaufenthalts decken, die in diesem Zusammenhang anfallen könnten, heißt es weiter.

„Unsere oberste Priorität als Hotelgruppe ist seit jeher die Betreuung unserer Gäste. Die gegenwärtige, globale Situation hat dazu geführt, dass wir uns alle an eine neue Realität anpassen müssen. Mit dem neuen Produkt möchten wir von Palladium Hotel Group erreichen, dass uns unsere Gäste weiterhin ihr Vertrauen schenken, sich mit einem sicheren Gefühl für einen Hotelaufenthalt bei uns entscheiden und damit ihren Urlaub in vollen Zügen genießen können", sagte Sergio Zertuche, Chief Sales & Marketing Officer des Unternehmens.

In eine sichere Sommersaison

Als Erstes eröffnete am 26. Juni das Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa am Playa d'en Bossa. Anschließend folgen weitere ibizenkische Einrichtungen wie das Agroturismo Sa Talaia am 8. Juli und das Hard Rock Hotel Ibiza und das Bless Hotel Ibiza jeweils am 10. Juli. Am 16. Juli öffnet das Palladium Hotel Costa del Sol in Benalmádena und am 30. Juli das Hard Rock Hotel Tenerife wieder seine Türen.

Für den Beginn dieser Sommersaison plane Palladium Hotel Group verschiedene Freizeit‑, Gastronomie- und Wellness-Erlebnisse, damit sowohl nationale als auch Touristen einen unglaublichen Urlaub in Spanien genießen können, schreibt die Palladium Group abschließend. (red)