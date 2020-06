Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 26/27

Wahlen und Proteste in mehreren Ländern

Am 27. Juni finden in Island Präsidentschaftswahlen statt. Davor und im Zuge der Ergebnis-Verkündung sind Kundgebungen möglich. Ebenfalls am 27. Juni sind Demonstrationen gegen Abtreibung in Kroatiens Hauptstadt Zagreb geplant. Am selben Tag gibt es Kundgebungen in Warschau für die Rechte von Homosexuellen. Einen Tag später finden in Polen Präsidentschaftswahlen statt. Auch hier sind Proteste als Folge denkbar. Nicht zuletzt sind in Paris, Lissabon sowie in mehreren Teilen Spaniens in den nächsten Tagen Demonstrationen geplant. In Berlin soll am 30. Juni eine Kundgebung gegen Deutschlands Europarat-Vorsitz stattfinden.

Verfassungsreferendum in Russland und Unabhängigkeitstag in mehreren Ländern

Am 1. Juli ist in Russland ein Verfassungsreferendum geplant. Am gleichen Tag wird in Hong Kong der Protesttag der Demokratiebewegung in Hong Kong begangen. Er findet alljährlich am Tag der Übergabe der ehemaligen Kolonie Großbritanniens an China statt. Nicht zuletzt stehen dieser Tage einige Unabhängigkeitstage in Afrika auf dem Kalender, die zu Demonstrationen und Einschränkungen führen können: In Madagaskar am 26. Juni, in Dschibuti am 27. Juni sowie in der DR Kongo am 28. Juni.

Schweres Küstenbeben in Mexiko und mittelstarke Beben in weiteren Ländern

Mit einer Stärke von 7,5 ereignete sich diese Woche ein starkes Küstenbeben im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca, das noch bis in der Hauptstadt des Landes spürbar war. Mehrere Menschen kamen ums Leben. Inmitten der Corona-Pandemie musste zudem ein Krankenhaus evakuiert werden. Kurzzeitig wurde nach dem Küstenbeben ein Tsunami befürchtet, der aber zum Glück ausblieb. Mittstarke Erd- und Küstenbeben gab es in dieser Woche auch in Japan, Neuseeland sowie in der Region Mizoram in Indien.

(red)