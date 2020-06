Malediven öffnen Grenzen im Juli

Reisende werden bei Ankunft auf den Malediven nicht unter Quarantäne gestellt, Voraussetzung für die Einreise ist jedoch, dass ein negativer Covid-19 Test vorgewiesen wird. An Bord des Flugzeuges wird ein Gesundheitsformular ausgegeben, welches bei der Einreise abgegeben wird. Am Flughafen werden Temperaturmessungen vorgenommen, außerdem gilt am Airport eine Maskenpflicht.

Sollten Reisende Covid-19 ähnliche Symptomatiken haben, wird ein PCR-Test angeordnet, dessen Kosten selbst zu tragen sind. Außerdem ist es möglich, dass die lokalen Gesundheitsbehörden stichprobenartige Testungen durchführen. Diese Kosten werden jedoch nicht den Reisenden in Rechnung gestellt.

Der Transport vom Flughafen zur Unterkunft muss über eine lokale Tourismusorganisation, zum Beispiel über das Hotel, vororganisiert sein. Während des gesamten Transports sollten Reisende eine Mund- und Nasenbedeckung tragen.

Regelungen zur Unterkunft

Zum 15. Juli 2020 dürfen sämtliche Resorts, Hotels und Hotelschiffe auf nichtbewohnten Inseln öffnen. Für die Einreise muss eine bestätigte Buchung in einer offiziell registrierten touristischen Unterkunft vorliegen. Insbesondere ist dabei zu beachten, dass Touristen während der ersten Lockerungsphase den kompletten Aufenthalt in einer Unterkunft verbringen müssen. Ein Wechsel des Hotels ist nicht erlaubt.

Reisende auf die Malediven werden gebeten sich bei ihrem Resort über den Status der Wiedereröffnung sowie hinsichtlich der örtlichen Covid-19-Maßnahmen zu erkundigen.

Abreise von den Malediven

Vor der Abreise aus dem jeweiligen Resort werden alle Touristen hinsichtlich ihres Gesundheitsstatus befragt. Sollte für die Rückreise in das jeweilige Zielland ein negativer Covid-19 Test benötigt werden, so gibt es entsprechende Testmöglichkeiten auf den Malediven. Im Falle eines positiven Covid-19 Tests innerhalb von 14 Tagen nach Rückkehr von der Reise, wird darum gebeten das Resort unverzüglich zu informieren. (red)