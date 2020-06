Tel Aviv: Ausbau der Radwege

Fahrradfahrern sehen dann 300km Wegnetz und somit mehr als die doppelte Länge der bisher 140km zur Verfügung. Darüber hinaus soll sich der Anteil an Radwegen innerhalb der Stadt in den nächsten fünf Jahren von elf auf 20% erhöhen. Außerdem kündigte die Stadtverwaltung an, dass sie elf neue Fußgängerzonen einrichten wird. Die Maßnahmen wurden im Rahmen einer umfassenden Strategie zur Stadtentwicklung ausgearbeitet, die Fußgängern und Radfahrern Priorität einräumen und den lokalen Handel fördern soll.

Die Hauptpunkte dieses Infrastrukturplans umfassen:

Neue befestigte Radwege für ein ununterbrochenes und sicheres Radwegenetz

Fahrradrampen an öffentlichen Treppen, um die Mitnahme zu erleichtern

Einrichtungen, um das Fahrrad sicher abzustellen

Weiterhin die Förderung von gemeinsam genutzten Elektrofahrzeugen

angepasste Verkehrsregeln und Beschilderungen, damit die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet ist

