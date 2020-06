Bassena Wien Messe Prater: Gäste bestimmen den Zimmerpreis

An jedem Wochenende im gesamten Juli, können Gäste ein Zimmer vor Ort buchen und dabei den Preis des Zimmers selbst bestimmen. „Mit der ‚Walk in and pay as much as you want‘-Kampagne möchten wir alle herzlich einladen, unser neues Bassena kennenzulernen. Nach dieser schwierigen Zeit des Lockdowns ist es uns ein großes Anliegen, den Leuten die Freude am Urlaub wieder näherzubringen. Ganz im Sinne des Bassena Community-Gedankens möchten wir uns nicht nur bei den Österreich-Urlaubern und internationalen Besucherinnen und Besuchern vorstellen, sondern vor allem auch unseren Nachbarn aus dem Grätzel unser innovatives Hotel-Konzept und unser kulinarisches Angebot näher bringen“, so Michael Kröger, Geschäftsführer Verkehrsbüro Hotellerie GmbH – Bassena & Austria Trend Hotels.

So funktioniert es: