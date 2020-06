Dubai öffnet am 7. Juli wieder für Touristen

Alle Ankommenden müssten einen negativen Corona-Test nachweisen oder einen solchen Test gleich am Flughafen absolvieren, hieß es in einer offiziellen Erklärung. Sollte der Test positiv ausfallen, müssten die Betroffenen für zwei Wochen in Quarantäne. Außerdem müssen sich alle Touristen eine spezielle Corona-App aufs Handy laden. Dubai hatte im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Touristen verzeichnet. Insgesamt kamen 2019 rund 16,7 Mio. Besucher nach Dubai.

Emirates zurück in Wien

Am 18. Juni hat Emirates nach knapp dreimonatiger Pause den Passagierflugverkehr zwischen Wien und Dubai mit drei wöchentlichen Flügen wieder aufgenommen. Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive bei Emirates dazu: “Wir sind zuversichtlich, dass die zahlreichen Maßnahmen, die in der Luft, am Boden und überall in Dubai ergriffen wurden, uns helfen, das Risiko der Ausbreitung von Infektionen zu mindern und jede erforderliche Reaktion wirksam zu steuern. Wir sind überzeugt, dass Destinationen auf der ganzen Welt ihre Konzepte fortlaufend prüfen und demnächst nachziehen werden, was Einreisebestimmungen für internationale Reisende angeht.” (APA/red)

