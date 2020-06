Für diese Initiative haben sich aktuell 40 Luxushäuser und gehobene Wiener Hotels zusammengetan, um gemeinsam alle in Österreich lebenden Menschen in die Bundeshauptstadt einzuladen. Zur Auswahl stehen vier Preiskategorien, die jeweils zwei Übernachtungen für zwei Personen umfassen, bewusst ohne Frühstück oder Abendessen, um die Wiener Gastronomie zu fördern. Dafür bieten einige Hotelpartner kostenlose Upgrades an, so wie ​einige besondere Erlebnisse bereits in allen vier Paketen inkludiert sind: Eine Schloß-Schönbrunn-Tour im Wert von 45 EUR, ein Rundgang in der Dachrinne des Stephansdoms samt Besichtigung des Dachbodens mit Dompfarrer Toni Faber oder eine private Weinverkostung im geheimen Keller des Schwarzen Kameels. Auch der Verleih einer Vespa von Faber ist kostenfrei möglich.

​„Wien wird diesen Sommer anders sein“, sagt Lerner beim Mediengespräch am Dienstagvormittag im Kursalon Hübner. „Statt Menschenschlangen und Gedränge, zeigt die Bundeshauptstadt sich von ihrer gemütlichen und entspannten Seite und bietet wunderbare Möglichkeiten, Neues zu entdecken. Wir wollen allen Menschen, die in Österreich leben, neue Facetten zeigen und Wiener Gastfreundschaft erlebbar machen.“ ​

Sommertage in der klimatisierten Suite

Mit der Initiative sollen nicht nur Gäste aus den Bundesländern angesprochen werden, die moderaten Paketpreise sind über den traditionell heißen Sommermonat ebenso für manchen Wiener interessant: Das günstigste Paket von „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“ beginnt bei 199 EUR für zwei Übernachtungen für zwei Personen wie beispielsweise im Mercure Grand Hotel Biedermeier. Um 279 EUR nächtigen Gäste in Lifestyle-Hotels, wie unter anderem dem Andaz Vienna Am Belvedere oder dem neuen Hilton Vienna Park. Um 359 EUR können Design- und First-Class-Hotels wie das SO/ Vienna oder das InterContinental Vienna gebucht werden. Und um 529 EUR schläft es sich in berühmten Luxus-Hotels wie Park Hyatt Vienna, Bristol Wien oder Grand Hotel Wien.

Gebucht werden kann ab 15. Juli 2020 für den Reisezeitraum 1.-31. August unter www.erlebe-deine-hauptstadt.wien, Interessierte können sich bereits jetzt registrieren, denn die Kontingente pro Hotel sind limitiert, alle Zusatzangebote werden laufend erweitert und stehen ebenso nur einer streng limitierten Teilnehmerzahl zur Verfügung. ​ (red)