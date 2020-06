Go Safe - Abu Dhabi führt standardisiertes Hygieneprogramm ein

Um den erhöhten Gesundheits- und Sicherheitsstandards Rechnung zu tragen, seien vom DCT Abu Dhabi verschiedene Initiativen entwickelt worden. Die Go Safe-Zertifizierung sei ein einzigartiges Programm, dass die Umsetzung globaler Sicherheits- und Sauberkeitsstandards in Hotels, Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungsorten im gesamten Emirat beinhaltet, heißt es in einer Presseaussendung des Emirats.

Benchmarks übertreffen

„Abu Dhabi setzt einen neuen Standard für Best Practice im Tourismus, nachdem die VAE für ihren proaktiven Ansatz, mit dem die Regierung die aktuelle Situation angegangen ist, großes Lob erhalten haben", sagte Ali Hassan Al Shaiba, Executive Director Tourism and Marketing beim DCT Abu Dhabi. „Da wir uns darauf freuen, den Tourismus im Emirat wiederzubeleben, möchten wir alle bestehenden internationalen Benchmarks durch eine Strategie, die die Verbrauchersicherheit in jedem Schritt fördert, nicht nur erfüllen, sondern übertreffen, von der Ankunft an unseren Flughäfen bis zu ihrer endgültigen Abreise. Die Einführung von Go Safe geht Hand in Hand mit den Bemühungen der Regierung von Abu Dhabi, die Ausbreitung von Krankheiten zu bekämpfen, zu denen weit verbreitete Tests, Hygiene-Maßnahmen in der ganzen Stadt, Social-Distancing und die Verbesserung der Gesundheitsdienste gehören.“

Go Safe werde sich auf Hotels und Unterhaltungsbetriebe konzentrieren, um sicherzustellen, dass sie optimal vorbereitet wieder Besucher empfangen künnen. Das W Hotel sei das erste Hotel im Emirat, das zertifiziert wurde. Die Zertifizierung umfasse bisher sechs weitere Hotels, vier Attraktionen, zwei Themenparks, zwei Einkaufszentren und einen öffentlichen Strand. Go Safe soll schrittweise in allen Attraktionen der Hauptstadt umgesetzt werden, einschließlich Einkaufszentren, Restaurants, Themenparks und anderen öffentlichen Bereichen, so das Department of Culture an Tourism Abu Dhabi. (red)