Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 25/26

Präsidentschaftswahlen in Malawi

Entgegen früherer Medienberichte finden die Präsidentschaftswahlen in Malawi am 23. Juni 2020 statt. Die Presse hatte teilweise einen anderen Termin kommuniziert. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Proteste möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden.

Wahlen auch in der Mongolei sowie in Serbien

Am 24. Juni 2020 finden in der Mongolei Parlamentswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen. Bereits am 21. Juni 2020 finden auch in Serbien Parlamentswahlen statt.

Hindu-Fest in Indien

Zwischen dem 21. und 26. Juni 2020 findet in Puri, im östlichen Bundesstaat Odisha, das jährliche Hindu-Fest Ratha Yatra statt. Während des Zeitraums ist in Puri mit großen Menschenansammlungen, erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und größeren Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Demonstrationen in verschiedenen Städten

Gegen Rassismus möchten die Menschen am Samstag, den 20. Juni 2020 in der schottischen Stadt Edinburgh demonstrieren. Anlässlich des Weltflüchtlingstages sind zudem Kundgebungen in Athen geplant. Im georgischen Tiflis demonstrieren die Menschen ebenfalls am Samstag gegen die Regierung. Zu Unruhen, die alles andere als friedlich verlaufen, kam es in den jüngsten Tagen im französischen Dijon anlässlich eines ausufernden Bandenkrieges in den Vororten.

Nutzer, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com

(red)