Hamburg Convention Bureau: Neues Tool zur Veranstaltungsplanung

Social Distancing ist in aller Munde. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie treffen dabei auch die Anbieter von Tagungsräumlichkeiten. In Tagungsräumen, in denen vor Corona noch 1.000 Menschen tagen konnten, finden durch die aktuellen Verordnungen nun nur noch ein Bruchteil der Menschen Platz.

Sowohl Veranstaltungsplaner und Leistungsträger bekommen nun ein einfaches und kostenloses Tool an die Hand, das die passenden Räumlichkeiten für eine Veranstaltung in Hamburg zeigt: Über das Portal Micebooking.com ist es aktuell möglich in der Suchmaske einen Haken zu setzen, der die Abstandsregelungen mit einbezieht und so die Räumlichkeiten zeigt, die groß genug für eine bestimmte Personenzahl einer Veranstaltung sind.

Mehrwert für Veranstaltungsbranche

Kai Dieterich, interimistische Leitung des Bereichs Conventions, ist davon überzeugt, mit dem Tool einen wichtigen Mehrwert für die Veranstaltungsbranche zu leisten: „Wir haben hier gemeinsam mit Micebooking.com etwas auf die Beine gestellt, das einen starken Need von Branche und Planer trifft. Wir können ganz einfach zeigen, welche Räumlichkeiten für eine Veranstaltung passen und geben beiden Seiten eine gute Planungssicherheit. Dabei können wir schnell und automatisiert reagieren, wenn sich etwas an den Abstandsregelungen ändert und damit Locationbetreibern und Planern viel Arbeit abnehmen.“

Mehr Angebot, bessere Möglichkeiten

Laut Dieterich sei es dafür wichtig, dass sich möglichst viele Locationbetreiber und Hotels mit Tagungsräumlichkeiten bei Micebooking.com registrieren: „Umso mehr Leistungsträger in unserer Stadt das Tool für sich nutzen, desto mehr Möglichkeiten kann Hamburg MICE-Planern bieten und macht sich damit als Tagungsdestination interessant. Davon profitiert nicht nur der Planer – auch die Locationbetreiber haben einen schnellen und einfachen Weg, sich besser buchbar zu machen. Wir alle spüren gerade, wie wichtig der Tourismus für Destinationen ist und das Tool gibt eine gute Möglichkeit wichtiges Geschäft im MICE-Bereich zu generieren.“

Stefanie Lemmermann von MICECLOUD Solutions GmbH sieht es ähnlich: „Gemeinsam mit dem Hamburg Convention Bureau konnten wir mit der Raumberechnung einen starken Service in unser Tool implementieren. Aktuell sitzen wir alle in einem Boot und hoffen, dass wir durch den Service auf Micebooking.com einen wichtigen Beitrag für Destinationen leisten können. Außerdem ist es uns wichtig, nicht nur digital im Einkauf von MICE Leistungen bei den Covid19-Vorgaben zu unterstützen sondern Planern auch eine Orientierung bei der operativen Durchführung hinsichtlich Hygienevorschriften zu geben. Hier werden wir in Kürze einen Beratungsservice implementieren.“

Vorbereitungen auf Re-Start

Neben diesen aktiven Möglichkeiten arbeitet das Hamburg Convention Bureau gemeinsam mit wichtigen Leistungsträgern aus der Branche hinter den Kulissen intensiv an einem Re-Start-Fahrplan. Dieser beinhaltet beispielsweise verschiedene Arbeitsgruppen, die sich unter anderem mit Themen wie Durchführungsempfehlungen für Veranstaltungen, Umsetzung von Hygienemaßnahmen oder hybriden Veranstaltungsformaten beschäftigen, um die Tagungsbranche der Stadt bestmöglich auf die neue Situation und anstehende Veränderungen vorzubereiten. (red)