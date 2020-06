Florida: Einladung zu einer Webinar-Reihe

Der Sunshine-State lockt mit 330 Sonnentagen im Jahr, einem großen Sportangebot, Art-Deco-Architektur, hübschen Museen und einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt zu Wasser und zu Land. Agents begeben sich bei der Webinar-Reihe auf eine virtuelle Reise durch Fort Lauderdale, Fort Myers, Naples, Marco Island & Everglades, die Florida Keys, Amelia Island, Crystal River, Tampa und St. Pete/Clearwater und erfahren Neuigkeiten und Geheimtipps aus erster Hand.

Termine:

16. Juni: Greater Fort Lauderdale und The Beaches of Fort Myers and Sanibel

Anmeldung: https://register.gotowebinar.com/register/8545647770464844557

18. Juni: Naples, Marco Island & Everglades und Florida Keys und Key West

Anmeldung: https://register.gotowebinar.com/register/3743107424176961549



23. Juni: Amelia Island und Discover Crystal River

Anmeldung: https://register.gotowebinar.com/register/6776144334258234384

25. Juni: Visit Tampa Bay und Visit St. Pete/Clearwater

Anmeldung: https://register.gotowebinar.com/register/4053712861954707216

Beginn und Dauer

jeweils 10:00 Uhr bis 11:15 Uhr (red)