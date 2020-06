Saisonstart bei nicko cruises

Damit die Gäste an Bord auch in diesen Zeiten eine unbeschwerte Reise erleben können, hat sich nicko cruises in den vergangenen Wochen in engem Austausch mit seinen Partner-Reedereien mit umfassenden Konzepten, die Hygieneauflagen betreffend, vorbereitet.

"Wir sind froh, dass es endlich wieder losgeht und wir unseren Gästen wie gewohnt schöne und entspannte Reisen bieten können”, so Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises.

Sicherheit schon vor Reisebeginn

Alle Gäste erhalten mit den Reiseunterlagen einen Infektionsschutz-Fragebogen, den sie zur Einschiffung mitbringen müssen. Es werden ausschließlich Personen mit unbedenklichem Ergebnis des Fragebogens zur Einschiffung zugelassen.

Bevor die Gäste an Bord gehen, erfolgt eine Fiebermessung mit einem kontaktlosen Infrarot-Fiebermessgerät. nicko cruises arbeitet derzeit daran, für alle Gäste einen kostenfreien Antikörper-Schnelltest bereitzustellen.

Sicherheit an Bord und an Land

Bereits bestehende Hygienevorkehrungen wurden durch zusätzliche prophylaktische Desinfektionsmaßnahmen ausgebaut. Dazu gehören unter anderem die Bereitstellung weiterer Desinfektionsgeräte und -mittel mit viruzider Wirkung und zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionszyklen in den Kabinen sowie der öffentlichen Bereiche auf dem gesamten Schiff.

Auf einigen Schiffen sind, sofern aufgrund von baulichen Gegebenheiten möglich, Wegweiser für Einbahnstraßen-Systeme angebracht, wenn an bestimmten Stellen zu wenig Raum für den vorgeschriebenen Mindestabstand ist. SPA inklusive Pool sowie der Fitnessraum bleiben aus hygienischen Gründen geschlossen.

Alle Mahlzeiten an Bord finden entweder in zwei Tischzeiten statt oder werden in unterschiedlichen Räumen angeboten. Im Restaurant und Salon sind Tische und Sitzmöbel reduziert bzw. Trennschirme angebracht, um den Mindestabstand zu gewährleisten. Das Servicepersonal in Restaurant, Bar und Salon trägt Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe. Außerdem gibt es keine Buffets zur Selbstbedienung, auch beim Frühstück serviert die Crew vom Buffet oder a la carte aus der Küche. Das gewünschte Menü zum Mittag- und Abendessen wird vorab vom Restaurantpersonal abgefragt.

In den kommenden Monaten werden die Schiffe der nicko cruises Flotte nicht mit voller Auslastung fahren – auch das schafft mehr Platz und Abstand in den öffentlichen Räumen. Zum Schutz aller Gäste während der Reise, erfolgt ein tägliches Fiebermessen mit kontaktlosem Infrarot-Fiebermessgerät. Für die Laufwege an Bord werden die Gäste gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Auch bei den Ausflügen an Land sorgt nicko cruises für maximale Sicherheit. Die Ausflugsbusse sind mit ausreichend Desinfektionsgeräten ausgestattet und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist in den Bussen Pflicht. Die Ausflüge finden in kleineren Gruppen statt und Stopps geben Gelegenheit zum regelmäßigen Händewaschen. Die Einhaltung des Mindestabstandes ist aufgrund von den bewährten Sennheiser Audiogeräten bequem möglich - auch mit mehr als 1,5 Metern Abstand.

Angebote für Flusskreuzfahrten

Der Kreuzfahrtexperte lockt mit attraktiven Sonderpreisen auf Rhein, Main, Mosel, Neckar und Saar. Ob Insel-Hopping von Potsdam nach Stralsund oder malerische Gassen und idyllische Weinberge in Süddeutschland: nicko cruises hat für jeden das Passende dabei und sorgt mit seinen umfangreichen Infektionsschutz-Maßnahmen für ein rundum sorgloses Reiseerlebnis. (red)