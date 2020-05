A-ROSA nimmt Reisen ab Mitte Juni wieder auf

Den Anfang soll ab dem 17. Juni 2020 die A-ROSA ALVA auf dem Douro machen. Es würden Fahrten auf Rhein und Donau ab dem 19. und 20. Juni 2020 folgen. Für Anfang Juli sei auch der Neustart der Reisen in Frankreich vorgesehen. Aufgrund von durch die Corona-Pandemie bedingten behördlichen Verordnungen oder sich verändernden Gegebenheiten vor Ort könne es hierbei allerdings noch zu Anpassungen kommen, über die A-ROSA entsprechend rechtzeitig informieren werde, schreibt die Reederei in einer Presseaussendung.

Neues Gesundheits- und Hygienekonzept

Für die Reisen sei ein umfangreiches Hygiene- und Gesundheitskonzept erarbeitet worden, das die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln umsetze. Hierbei sie das A-ROSA Team u.a. von Dr. med. Jens Tülsner unterstützt worden, der nach Wiederaufnahme der Reisen die Funktion des Flottenarztes übernehmen und A-ROSA mit seiner vollen Kompetenz zur Verfügung stehen wird.

Neben der Sicherheit der Gäste habe ihr Wohlbefinden für A-ROSA höchste Priorität. Bei der Umsetzung aller im Konzept festgelegten Maßnahmen werde stets darauf geachtet, dass den Gästen ihre verdiente Entspannung und ein schönes Urlaubserlebnis ermöglicht werden, heißt es weiter. So würden sich die Gäste auf ein serviertes Frühstück sowie zum Lunch ein 3-Gang-Menü und zum Dinner ein 4-Gang-Menü freuen dürfen. Die Menüs orientieren sich thematisch an den jeweiligen Fahrtgebieten. So gibt es auf der Donau einen „Heuriger Abend“, auf dem südlichen Rhein einen „Elsässer Abend“ und im Mündungsgebiet des Rheins das kulinarische Thema „Von der Ebbe zur Flut“. (red)