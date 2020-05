Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 22/23

Wahlen in St. Kitts and Nevis, Burundi und Niue

Im Karibikstaat St. Kitts and Nevis stehen am 5. Juni Parlamentswahlen an, die zu höheren Sicherheitsvorkehrungen führen dürften. Bereits im Vorfeld der Ergebnisverkündung kann es zu Protesten kommen. Für Donnerstag (04.06.) wird in Burundi die Veröffentlichung der offiziellen Ergebnisse der Präsidentschaftswahl erwartet. Proteste sind auch hier möglich. Bereits für 31. Mai sind Parlamentswahlen im Pazifikstaat Niue angesetzt. Auch hier sind im Vorfeld und Nachgang der Ergebnisse Demonstrationen denkbar.

Jahrestag der Unabhängigkeit in Nigeria

Am 30. Mai wird im nigerianischen Biafra der Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung begangen. Insbesondere im Südosten sind gewaltsame Proteste und Streikmaßnahmen möglich. Darüber hinaus dürfte es zu Verkehrseinschränkungen und Einschränkungen im öffentlichen Leben kommen.

Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Deutschland

Am Samstag und Sonntag (30. und 31.05.) finden in Stuttgart auf dem Gelände des Cannstatter Wasen Demonstrationen der "Initiative Querdenken 711" gegen die Einschränkungen zur Bekämpfung von COVID-19 in Deutschland statt. Bei beiden Protestveranstaltungen werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet.

Auch in Australien Demonstrationen gegen Covid-19-Maßnahmen

Am Samstag (30.05.) kommt es in Sydney und anderen Städten Australiens zu möglichen Einschränkungen durch Proteste gegen die Einschränkungen zur Bekämpfung von COVID-19. Die Demonstrationen sollen um 12:00 Uhr (Ortszeit) beginnen.

