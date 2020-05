Lignano Sabbiadoro startet Storytelling-Videokampagne

Es ist eine emotionale Kampagne mit Videogeschichten, die der beliebte Badeort an der Oberen Adria hier startet: Auf fröhliche Art und Weise wird erzählt, wie Lignano Sabbiadoro sich darauf vorbereitet, seine Gäste willkommen zu heißen und wie immer ein schöner und sicherer Urlaubsort zu sein.

Videogeschichten aus Lignano

Das erste Video von "Was tut sich gerade in Lignano Sabbiadoro?" wurde vor Kurzem online gestellt, und nur wenige Stunden nach seiner Veröffentlichung auf den sozialen Kanälen von Lignano waren die Reaktionen und positiven Kommentare enorm und haben einmal mehr gezeigt, wie verbunden die in- und ausländischen Gäste Lignanos mit ihrem Urlaubsort sind.

"Wir haben nie aufgehört, uns darauf vorzubereiten, unsere Gäste auch in der Zeit der neuen Normalität willkommen zu heißen", so Martin Manera, Präsident des Konsortiums Lignano Holiday.

Die Protagonisten der Video-Stories sind Menschen aus Lignano, die im Tourismus tätig sind: Mitarbeiter an den Stränden, in den Hotels und Restaurants des Ortes. Inhaber von Geschäften, Sportlehrer oder auch Mitarbeiter in der Verwaltung der öffentlichen Anlagen und Grünflächen. Jeder von ihnen, der verantwortungsbewusst eine Maske trägt, erzählt enthusiastisch, was er tut, um die Saison so bald wie möglich zu eröffnen.

Das erste Video der Serie: www.facebook.com/watch/?v=2887817328001631 (red)