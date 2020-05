Regent Seven Seas Cruises: Return with Regent-Angebot

Neben einer reduzierten Anzahlung von nur 10% und einem Bordguthaben von 1.000 USD bietet das neue Angebot zusätzliche Sicherheit durch die Regent Reassurance. Diese ermöglicht es Gästen, ihre gebuchte Kreuzfahrt aus beliebigen Gründen bis zu 15 Tage vor dem Abreisedatum zu stornieren. Sie erhalten dann ein Guthaben in Höhe von 100% für eine zukünftige Reise.

Return with Regent ist anwendbar auf alle neuen Buchungen, die bis zum 31. Juli 2020 getätigt werden und auf Reisen, die bis einschließlich 2022 angetreten werden. Das Angebot gilt für alle weltweiten Reiseziele und -routen von Regent Seven Seas Cruises. Gäste, die ihre Flüge über Regent Seven Seas Cruises gebucht haben, bekommen die Kosten dafür als Teil ihres Guthabens, dass sie für eine zukünftige Reise nutzen können, zurück. Voraussetzung dafür ist, dass sie 65 Tage im Voraus stornieren.

Guthaben für individuelle Erlebnisse

Das Bordguthaben kann unter anderem für Regent Choice genutzt werden, einem Ausflugsprogramm, welches für kleinere Gruppen von maximal 16 Reisenden konzipiert wurde und Gästen somit ein noch exklusiveres Erlebnis bietet.

Alternativ können Feinschmecker ihre kulinarischen Kenntnisse und Fähigkeiten im Rahmen der Regents Culinary Arts Kitchen erweitern, die es exklusiv an Bord der Seven Seas Splendor und der Seven Seas Explorer gibt.

Auch für eine große Auswahl an Verwöhnprogrammen im Spa Bereich kann das Bordguthaben genutzt werden. (red)