Grecotel: Eröffnungen stehen kurz bevor

Grecotel habe dabei einen eigenen Ansatz für einen „Sommer am Meer“ entwickelt, durch Nähe zur Natur und zum Meer, aber auch mit Betonung auf Ruhe und Sicherheit, heißt es in einer Pressesaussendung zu den bevorstehenden Eröffnungen. Im Rahmen der Hygienemaßnahmen wird in diesem Sommer in den Grecotels jedes Zimmer seinen eigenen exklusiven Sonnenschirm am Meer haben. Auch alle anderen Dienstleistungen unterliegen den nötigen Sicherheitsabstandsregeln, mit speziell dafür entwickelten Zeitplänen und Routen.

Die Hotels, die in dieser Phase eröffnen, sind

Grecotel Cape Sounio, in Attika am 1. Juli 2020

Grecotel Riviera Olympia & Aquapark, in Kyllini auf dem Peloponnes, am 3. Juli 2020 -

bestehend aus: Grecotel Μandola Rosa, Grecotel Olympia Riviera und Grecotel Oasis

Grecotel Casa Marron, in Achaia auf dem Peloponnes, am 3. Juli 2020

Grecotel Filoxenia, in Kalamata auf dem Peloponnes, am 3. Juli 2020

Grecotel Mykonos Blu, auf der Insel Mykonos, am 3. Juli 2020

In den kommenden Wochen werden weitere Hoteleröffnungen für die Insel Kreta sowie für die Insel Korfu, Chalkidiki und andere Reiseziele angekündigt. (red)