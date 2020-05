Eine neue Chance für Ab-Hof-Verkäufer und eine Bereicherung für Urlauber bietet das Konzept von Bauernleben „Mit dem Wohnmobil von Hof zu Hof“. Die Idee vereint Urlaub und regionale Wertschöpfung. Wohnmobilbesitzer übernachten kostenlos auf Bauernhof-Stellplätzen und Landwirte gewinnen eine neue Kundenschicht.

Ergänzung für heimischen Tourismus

In Österreich gibt es über 30.000 zugelassene Wohnmobile. Diese Fahrzeuge sind komplett autark und benötigen für die Übernachtung nur einen Parkplatz. Hier setzt die Idee von Bauernleben an. Bäuerliche Direktvermarkter stellen den Wohnmobilisten für maximal 24 Stunden einen kostenlosen Stellplatz zur Verfügung. Im Gegenzug haben die Gäste die Möglichkeit, den Hof und die dort produzierten Lebensmittel kennenzulernen und vor Ort landwirtschaftliche Produkte einzukaufen.

„Wohnmobilfahrer sind in Deutschland, Frankreich und Spanien schon seit Jahren gern gesehene Gäste auf Bauernhöfen“, erklärt Initiator Franz Roitner.

In Österreich wurde das Konzept bisher noch nicht umgesetzt. Ab Herbst 2020 soll es auch hierzulande durchstarten und Heimaturlaub mit regionalem Einkauf paaren.

Stellplatzführer ab Herbst 2020

Der Bauernleben-Stellplatzführer mit den Kontaktadressen der teilnehmenden Höfe wird in Buchform herausgegeben. Hof-Besitzer aus ganz Österreich bieten darin unentgeltlich jeweils bis zu drei Parkplätze für Wohnmobile für die maximale Dauer von 24 Stunden an. Der Eintrag ist für Höfe kostenlos.

Wohnmobilurlauber finden im Stellplatzführer Übernachtungsmöglichkeiten in ländlicher Umgebung. So kommen sie in direkten Kontakt mit lokalen Produzenten. Kaufen die Gäste im hofeigenen Laden ein, profitieren alle Beteiligten voneinander. „Bauernleben steht für ein faires Miteinander“, streicht Herausgeber Franz Roitner die soziale Komponente des Projekts hervor.

Landwirte können sich noch bis zum 30. Juni kostenlos bei Bauernleben anmelden.

