Israel: Neuer Tourismusminister

Der 39-jährige Jurist studierte Rechtswissenschaften in Tel Aviv und ging dort in die Politik. Von 2013 bis 2018 war er stellvertretender Bürgermeister der Stadt. Als er dieses Amt erstmalig innehatte, war er 28 Jahre alt und damit der jüngste stellvertretende Bürgermeister in der Geschichte Tel Avivs. In dieser Zeit verantwortete er das erfolgreiche Destinationsmarketing der Mittelmeermetropole.

Zamir ist mit Maya Wertheimer, der israelischen Schauspielerin und Enkelin des Geschäftsmannes Steph Wertheimer, verheiratet. (red)