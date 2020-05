Countdown für WIR REISEN WIEDER! Der letzte Speiseplan der Woche vor dem Re-Start am 29. Mai

Die „Reisen im Kochtopf“ gehen übrigens weiter – ab 29. Mai auf www.wirreisenwieder.at. Bevor die Medien -übergreifende Initiative mit ersten Reise-Inspirationen aus Kärnten, Oberösterreich und der Steiermark sowie Experten-Tipps, Angeboten und Gewinnspielen startet, hier der Speiseplan der Woche Nr. 8.

Bevor es los geht, hier die letzten Reisen, die vorerst nur durch den Magen gehen:

1. Region Graz: Frischer Brotgenuss am Fluss

Zumindest innerhalb von Österreich dürfen wir in zwei Wochen reisen. Damit Sie für den ersten Kurztrip mit selbst gemachtem Picknick gerüstet sind, reise ich mit dem Kochtopf in die Umgebung von Graz - sozusagen als ersten Schritt in Richtung Süden. Johanna Haindl von der Kunst-, Kernöl- und Getreidemühle Haindl verrät mir ein köstliches Bauernbrot-Rezept: Zum Rezept.

2. Kap Verden: Inselträume mit himmlischem Kokos-Dessert

Kap Verden hat sich in den vergangenen Jahren zum Hotspot entwickelt, ich war vor zwölf Jahren dort, als der Pauschaltourismus noch in den Kinderschuhen steckte. Hier ein himmlisches Dessert aus Kap Verden. Zum Rezept.

3. Hauptsache Mittelmeer: Meeresfrüchteträume mit Sezai

Die Sehnsucht nach Meer ist bei mir schon riesig groß, aber ich bin guter Dinge, dass ich es heuer noch irgendwie ans Meer schaffen werde. Fischträume können wir uns zum Glück schon heute erfüllen, wenn die Lokale wieder aufsperren. Auch Ex-Touristiker und Lokalbesitzer Sezai, der vom Reise- zum Fisch & Meeres-Profi mutiert ist, öffnet wieder sein Lokal am Wiener Viktor-Adler-Markt. Als wahrlich köstlichen Vorgeschmack hat er sein Rezept für Sezais mediterranen Garnelentraum verraten: Zum Rezept.

4. Alaska: Der Trick mit dem Lachs

Mit der vorerst letzten „Reise im Kochtopf“ geht es nach Alaska, wo ich mit Bären, Lachsen und allerlei kauzigen Typen eisblaue Wunder erlebt habe. Wussten Sie, dass Homer nicht nur die Hauptfigur der Comic-Serie The Simpsons ist, sondern auch ein beschauliches Städtchen, wo die Bären wohnen? Mehr darüber – nebst Tricks für die perfekte Lachs-Zubereitung auf dem Griller – im Beitrag und in Rajchlreist.tv-Videos aus dem Archiv: Zum Rezept.

Die Initiative WIR REISEN WIEDER! startet am 29. Mai. Punktgenau an dem Tag, an dem in Österreich die Hotels aufsperren dürfen, startet Österreichs kreativste Initiative WIR REISEN WIEDER! - mit wertvollen Inspirationen, Expertentipps sowie Mehrwert-Angeboten für die „neue Zeit" des Reisens. Abgestimmt auf die aktuelle Lage: Wir starten mit österreichischen Destinationen, aber hoffentlich schon bald auch mit Reisen ohne Grenzen.

